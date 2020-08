Laura Prieto aclaró rumores de intervención estética en su rostro a través de Instagram

Laura Prieto utilizó sus redes sociales para sincerarse con sus seguidores a través de una sección de preguntas en Instagram.

Fue en ese contexto que un usuario le preguntó si se había hecho alguna intervención en su rostro, específicamente una bichectomía.

Al leer esta pregunta, la uruguaya decidió responder y lo hizo de la manera más sincera que podía.

“Soy cachetoncita, me gusta mi cara así. Si me la hubiera hecho no tendría cachetitos gordos”, escribió, dejando en evidencia que jamás se ha hecho una bichectomía.