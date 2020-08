César Campos agradeció a sus seguidores tras pasar a la final de MasterChef Celebrity

View this post on Instagram

¡GRACIAS! Nunca me habría imaginado todo lo que ha pasado en las últimas horas después del último capítulo de @masterchefchile. . Estoy desbordado por todas las muestras de cariño que he recibido de ustedes en cada una de mis redes sociales. . Me faltan horas del día para poder leer y responder todos sus afectuosos mensajes en Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp. . Jamás imaginé todo lo que pasaría cuando me invitaron a participar de este programa. . Ustedes han sido para mí un gran soporte emocional en estos meses de confinamiento por Coronavirus y mi corazón solo tiene sentimientos de gratitud. . Les agradezco me hayan permitido entrar en sus casas y juntos me estén acompañando en este difícil ascenso en la cocina, que está a días de llegar a su fin. . Espero que mi experiencia de vida los inspire a lograr grandes cosas en la vida, porque a eso vinimos al mundo, a lograr grandes cosas para los demás. . 👨‍🍳¡Voy a darlo todo para lograr ese triunfo en la Gran Final! . . #masterchef #masterchefchile #masterchefcelebritychile #masterchefcelebrity #yomequedoencasa #mequedoencasa #cuidemonosentretodos #cocinaencasa #inmunidadtotal #elultimoeliminado