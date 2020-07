Titi Aguayo y su paso por la TV abierta: “La mina bonita no puede hablar algo, tiene que decirlo alguien de peso”

Titi Aguayo conversó con Jordi Castell en El Aperitivo de Revista Velvet, donde contó cómo ha vivido la pandemia por coronavirus fuera de Chile.

Primero que todo, la comunicadora reveló que actualmente vive con su marido y su hija en Perú, por lo que echa mucho de menos a sus cercanos. Además, sostuvo que antes de la crisis sanitaria tenía todo listo para continuar con su programa en Chile, pero que de un momento a otro, quedó cesante.

“Tenía todo arreglado para seguir mi programa de tele, ir una vez al mes a Chile. Llega marzo, pandemia y me quedé cesante en dos minutos, nunca he estado sin trabajar, ha sido súper raro ser dueña de casa, nunca había estado en ese esquema, es todo raro, además de la pandemia, además de estar en otro país. Ojalá cuando se termine esto poder retomar todo“, manifestó.

Pese a sus ganas de trabajar, Titi sostuvo que no tiene buenos recuerdos de su paso por la TV abierta nacional, ya que se sentía incómoda con lo que le pedían que dijera. “Me pasó en la mayoría de las veces, en los pocos programas que salía hablando, porque la mayoría de mi carrera televisiva no hablaba, era la modelo las veces que hablé”, dijo.

“Tantas veces que yo no quería decir eso, no era lo que yo pensaba, me pasó en el Así somos, que proponíamos un tema en reunión de pauta y me decían: no digas eso, tú puedes salir en bikini hablando de la protección solar. Yo les decía: ‘yo puedo decirte algo más’, y te dicen que no. La mina bonita no puede hablar algo, tiene que decirlo alguien de peso, te encasillan demasiado en una cuestión, me sentía súper incómoda”, argumentó.

En relación a Manos a la obra de 13C, programa que Titi conducía, indicó que “yo te prometo que me gustaba tanto mi programa del cable, con la productora conversábamos lo que queríamos, tenía un feedback inmediato, en el fondo le das a la gente lo que ellos quieren, en vez de estar imponiendo algo que nadie quiere ver“.