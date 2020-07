Polola de Ignacia Michelson, Ura Janssen, fue internada de urgencia

La pareja de la chica reality Ignacia Michelson, Ura Janssen, fue internada de urgencia durante este martes.

La misma modelo contó qué le sucedió en su cuenta de Instagram, luego de publicar una foto en la clínica y escribir: “Fucking life (maldita vida). Cuando pensabas que todo iba bien, se pudre todo”, lo que preocupó a sus seguidores.

Debido a esto, compartió una serie de historias aclarando qué le sucedió: “No tengo Covid. Tengo una infección a los riñones más cálculo. Ya saben que los cálculos son un mogollón de dolor”, comenzó diciendo.

“Tengo una infección a los riñones llamada pielonefritis, así que ahora estoy bastante delicada”, explicó.

“Sigo hospitalizada, no sé cuánto tiempo. No me han dicho cuándo voy a poder salir. Dentro de todo estoy tranquila. Duele, mogollón, pero hay que ser valiente“, finalizó.

Declaraciones de Michelson

Por su parte, su polola se refirió en la misma red social a la razón por la que no han pasado tanto tiempo juntas en el último tiempo.

“Yo me enfermé de infección urinaria, sigo con infección urinaria. A Ura le falta un pulmón… todavía no podemos contar la historia por qué le falta un pulmón, es muy triste“, confesó.

“Entonces, no me gusta cuando yo me enfermo estar con ella, porque puede pasar cualquier cosa“, agregó.

“Por desgracia a Ura le pasó lo mismo y tiene pielonefritis, y está internada en la clínica, así que le mando mucha fuerza a mi bebé hermosa. Te quiero un montón, te adoro, te amo y te extraño muchísimo”, cerró.