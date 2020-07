Carolina Varleta: “Tuve que soportar que ciertos pololos me trataran mal por ser actriz”

La actriz Carolina Varleta conversó con Angélica Castro en Velvet al Desayuno, donde contó cómo ha vivido sus cuatro meses de cuarentena en compañía de su marido e hija.

Primero que todo, la intérprete nacional contó que tuvo un tema familiar bastante complicado, y que recién puede expresarlo sin sentirse mal.

“Es un tema súper delicado familiar, tuve un padrastro que fue muy violento conmigo, con mi familia, son temas que uno guarda, con vergüenza con dolor y poder expresarlo. Hoy es algo maravilloso y sentirnos apoyadas que no estamos solas”, dijo.

Sobre la misma, agregó que “siento que la maternidad me ha hecho más asertiva, uno se convierte en una leona, al tiro la antena salta, me ha puesto un cable a tierra gigantesco”.

“Fue un tiempo largo de sanación lo que me pasó a mí, de sanar relaciones, tuve relaciones un poco agresivas, porque yo tuve que soportar que ciertos pololos me trataran mal por ser actriz, dar explicación por algunas escenas que tenía que hacer, es tremendo y uno normalizaba esa situaciones, no debe ser así, por respeto, por cuidarnos”, explicó.

Carolina también contó que durante su vida “me refugié mucho en el teatro, ahí conocí la actuación, ese fue mi lugar de renacer, de florecer, de poder validar mi expresión”.

“Con el teatro yo pude conectarme con mis emociones, sacar la rabia, fue muy sanador ese proceso, ese es mi lugar, donde yo puedo ser y me encanta, el comunicar, hacer radio día a día, me fascina poder estar en contacto”, sostuvo.

“Para mí la actuación es donde me puedo encontrar, puedo hacer, decir, jugar, es un espacio de libertad para mí”, añadió.

Respecto a su historia de amor, Varleta reveló que todo cuando “me fui sola a Berlín, no conocía Berlín, me encanta viajar sola, lo máximo y de repente me encuentro en la calle con un excuñado y nos damos los teléfonos para juntarnos a comer”.

“Él estaba con unos amigos, me junté con este ex cuñado y ahí aparece Kabir y me lo presenta. Lo conocí y no nos separamos más. Éramos vecinos, vivíamos a dos cuadras pero nunca nos habíamos visto“, expresó

“Fue una historia maravillosa, es un compañero precioso, lo digo con el corazón, es un regalo que me dio la vida, nunca había tenido una relación tan completa, tan equilibrada, me siento contenida y apoyada”, finalizó.