Gala Caldirola y la primera reacción ante su embarazo: “Tenía la idea de abortar”

La exchica reality Gala Caldirola en Sigamos de Largo de Canal 13 confesó cuál fue su primera reacción al saber que estaba embarazada.

La esposa del futbolista Mauricio Isla contó: “Cuando me enteré que estaba embarazada me sentía acojonada, no quería, sentía que no era el momento, llevaba un año de relación con “Mauro” y me parecía muy pronto”.

“Yo en un principio no quería ser madre de ninguna manera. De hecho, aquí en España tenemos la mentalidad mas abierta, y hay gente que le va a sonar fuerte, pero incluso tenía la idea de abortar. Estaba muy asustada“, reveló.

La española explicó que esto cambio al hablar con el “Huaso”. “Mauro me miró a los ojos y me dijo: ‘No, yo te amo, quiero que seas mi compañera de vida, no vas a hacer eso, quiero que tengamos esta niña y hagamos una familia‘”, indicó.

“Ahí me relajé un poquito y me dediqué a disfrutarlo“, afirmó. Además, contó que el nacimiento de Luz Elif fue intenso, ya que estuvo 13 horas en trabajo de parto “y sin epidural“.

Puedes revisar el momento haciendo clic aquí.