La despedida de Demi Lovato a Naya Rivera: “El personaje que interpretaste fue revolucionario para muchas chicas queer”

Demi Lovato utilizó sus redes sociales para despedirse de su colega y gran amiga, Naya Rivera, luego de que fuera encontrada muerta en el lago Piru, California.

A través de Twitter, la cantante recordó junto a bellas postales cuando interpretó a la novia de “Santana López” en la serie musical Glee.

“Siempre apreciaré la oportunidad de interpretar a tu novia en Glee”, partió escribiendo la intérprete de “Sober”.

“El personaje que interpretaste fue revolucionario para toneladas de chicas queer en el armario (en ese momento) como yo”, agregó.

Finalmente, aseguró que “tu ambición y logros fueron inspiradores para las mujeres latinas de todo el mundo”.

RIP Naya Rivera. I’ll forever cherish the opportunity to play your girlfriend on Glee. The character you played was groundbreaking for tons of closeted (at the time) queer girls like me, and your ambition and accomplishments were inspiring to Latina women all over the world. pic.twitter.com/oCML03M9Kw

— Team Demi (@ddlovato) July 14, 2020