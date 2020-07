Gala Caldirola reveló las dificultades que vivió en Turquía

La exchica reality Gala Caldirola contó las dificultades que vivió en Turquía, y de lo que le pesó no poder desarrollarse profesional y personalmente allí.

“A mí ser solo ama de casa es algo que no me llena“, confesó en conversación con LUN.

Cabe recordar que hace pocos días la modelo, su esposo, Mauricio Isla, y la hija de ambos, Luz Elif, dejaron el país del Medio Oriente, luego que al futbolista se le terminara su contrato con el Fenerbahce.

Mientras esperan sobre el nuevo futuro del deportista, se encuentran en la ciudad natal de Gala, Altea, España.

Caldirola confesó que en Turquía “siempre intenté encontrar la forma de desarrollarme laboralmente y nunca lo conseguí“.

“Tampoco me desarrollé mucho personalmente allí, no tenía muchas amistades, no tenía trabajo ni nada que me atara a ese país. Así que no me ha costado demasiado desprenderme”, agregó.

“Me gusta mantenerme muy activa y estar mucho tiempo en casa. O sea, yo amo ser mamá y esposa, y por supuesto cumplo mis labores de ama de casa, pero a mí ser solo ama de casa es algo que no me llena”, dijo sinceramente.

Además, cuando intentó retomar sus proyectos laborales, participando en Bailando por un sueño de Canal 13, vivió una crisis matrimonial con el “Huaso”, lo que finalmente resolvieron.

Eso sí, Gala aclaró que Turquía es un país al que le tiene mucho cariño, ya que también vivió su embarazo y el nacimiento de su hija.