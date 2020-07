Viviana Nunes y la edad: “Hay gente que necesita llamar la atención, yo me siento cómoda con mi edad”

Una de las leyendas del espectáculo alzó la voz para repasar su carrera, lamentar algunas malas decisiones y hablar del estado de la televisión actual, una de la que se siente ajena.

Hablamos de Viviana Nunes, quien conversó con el Instagram Live de @revista_velvet con Angélica Castro para repasar su cuarentena y su vida.

Sobre el confinamiento aseguró que lo vive “con toda la pena que significa esta pandemia y todas las muertes”, pero lo ha tratado de sobrellevar de la mejor manera, “no intoxicándome tanto con el tema, no obsesionándome… trato de equilibrar con los juegos de mesa, compartir con mis hijos, con los puzzles, estoy fanática de los puzzles, me he dado cuenta que tengo paciencia…trato de hacer una vida normal dentro de lo que se puede… a mí no me cambió mucho la vida con esto del encierro, me di cuenta que vivo bastante encerrada, me encanta estar en mi casa“, confesó.

Además, repasó cómo se siente con su edad. “Asumir cada edad, por qué no va a ser lindo los 40, los 50…sacar lo mejor y rescatar la esencia de cada edad. Hay gente que necesita llamar la atención, yo me siento cómoda con mi edad. Me visto apropiadamente, es una cuestión de comodidad interna y externa, el sentirse conforme con uno, sentirse contenta”, aseguró, antes de repasar su decisión de casarse joven, con un hombre de descendencia árabe.

“Son un poquito machistas…muy joven, tenía 21 años, lo pienso ahora y si se me casa una hija de 20 años, lo encontraría un poquito crazy, le diría vamos al psicólogo… dejé mi trono por un amor, ahí sentía que estaba tremendamente enamorada, hoy día me arrepiento, obviamente”, aseguró Nunes, quien, por ese matrimonio, no consolidó una prometedora carrera en México, lo que calificó como el gran error de su carrera. “Me llamaron a una reunión para hacer una coproducción en Televisa, quedé yo, un contrato bastante bueno, fue un mes y medio que estuve grabando allá, fue una experiencia bien linda, pero yo estaba pololeando y estaba con planes de casarme, pero era otra mentalidad, yo quería formar una familia, tener muchos hijos, yo soñaba con tener la familia ideal”, se lamentó.

Nunes también habló de su hermana, quien se quitó la vida a los 40 años. “Tenía bipolaridad, ella era súper alegre, una mujer muy prendida, tenía altos y tenía bajos, lo que la llevaban a su depresión más profunda, a refugiarse en el alcohol…tenía una hija de 6 años, la Maca que hoy ya está grandota…tomamos una decisión, la internamos en una clínica psiquiátrica para que se tratara y estuvo harto tiempo ahí, unos dos meses, haciéndose todo un tratamiento de desintoxicación y tratamiento psicológico, no fue suficiente…no era tan inesperado, sigue siendo tremendo, pero estas cosas se ven venir, uno lo siente, yo siempre sentí que mi hermana ya no estaba, yo ya no sentía que era mi hermana, éramos muy apegadas”, relató.

Finalmente, dedicó palabras a la televisión actual. “No me visualizo, siempre pensé en trabajar hasta los 50 años (en televisión). Es un medio maravilloso, pude hacer un montón de cosas, pero no es un medio para envejecer, siento que es demasiado cruel, hay mucha discriminación por la gente mayor, yo lo he sentido en Chile, no hay respeto a la trayectoria, no hay una valorización”, expresó la animadora, quien afirmó que “no tengo nada que aportar a la televisión de hoy y la televisión de hoy no tiene nada que aportarme a mí”, que no le quita el sueño y que el Festival de Viña fue su gran pendiente profesional, al que se negó por una cuestión de principios.

“Me llamaron una vez pero no fue el mejor momento, yo estaba embarazada de Sebastián. Cada noche animaba una mujer distinta con Antonio Vodanovic, sentí un poco de subestimación a la mujer, ¿por qué la figura central tiene que ser el hombre? Fue una tontera mía, ese estigma me pesó siempre, pero no lo hice porque privilegié mi embarazo”.