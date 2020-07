Betsy Camino confesó que pensó retirarse de “MasterChef Celebrity”: uno de los jueces la hizo cambiar de idea

La participante de MasterChef Celebrity Chile de Canal 13, Betsy Camino, confesó que pensó en retirarse de la competencia, pero uno de los jueces la hizo desistir de esta idea.

A través de un live en Instagram con el mismo programo, la modelo cubana reveló: “Yo tuve muchos problemas familiares y en un momento no tuve fuerzas para grabar. Dije ‘sáquenme un pasaje que me voy ahora mismo‘”.

“Chris (Carpentier) fue, me abrazó y me dijo: ‘Cálmate. Sin ti no vamos a hacer la grabación, necesito que te concentres, vas viento en popa, te has sacado la cresta. No seas ansiosa y piensa que los problemas se solucionan‘”, le dijo el chef.

“Eso marcó un antes y un después en la forma de ver a Chris. Siempre lo admiré como chef, pero cuando las personas te tocan como humanos, eso se lleva en el corazón siempre“, cerró la exchica reality.

Revisa aquí sus declaraciones completas: