Raquel Castillo atraviesa difícil momento familiar: Su madre está desaparecida desde hace tres meses

Raquel Castillo, quien se hizo conocida en nuestro país por participar en Factor X Chile o Talento Chileno, recientemente reveló a La Cuarta que está viviendo una complicada situación familiar, ya que su madre desapareció hace aproximadamente tres meses.

En conversación con el medio, la actual presentadora de televisión en Perú contó que desconoce el actual paradero de su madre, Rosalía del Carmen Garay Pérez. “Me enteré que había tenido un accidente en su casa donde se fracturó la cadera. Incluso, la tuvieron que sacar por arriba de la casa para llevarla al Hospital Traumatológico de Santiago”, partió contando.

Luego, explicó que desde ese episodio, que ocurrió en abril, no tiene contacto con ella. “Supe que la habían trasladado a Curacaví y luego a Espacio Riesco, pero no la encontré. Incluso, me han dicho ‘está pérdida, ya no hay nada que hacer’. Así han pasado los meses”, agregó.

Finalemente, Raquel aclaró que “(yo) siempre estaba yendo y viniendo. Hay personas que me dicen ‘por qué la dejé sola’, pero llevo 7 años en Perú. No es que me haya ido hace poco y siempre la visito, le llevo regalos“.