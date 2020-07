Tom Hanks arremetió contra aquellos que se niegan a utilizar mascarillas como medida preventiva del Covid-19

Tom Hanks, quien dio positivo a coronavirus a principio de marzo, arremetió contra todas aquellas personas que se niegan a utilizar mascarillas como medida preventiva del virus.

El actor hizo este comentario mientras promocionaba su nueva película, Greyhound, donde anunció “tres cosas que debemos hacer” para frenar el Covid-19: “usar una mascarillas, practicar el distanciamiento social y lavarse las manos”.

“Estas cosas son tan simples, tan fáciles, que me avergüenzo de aquellos que no quieren practicarlas“, continuó. “No seas cobarde, haz tu parte. Es muy básico. Por ejemplo, si estás conduciendo, no conduzcas con excesiva velocidad, ponte luces intermitentes e intenta no atropellar a los peatones. Es de sentido común“, argumentó.

Además, Hanks habló desde su experiencia, asegurando que él y su esposa “tuvimos diez días con síntomas muy incómodos. Nada que pusiera en riesgo nuestras vidas”.