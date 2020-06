Myriam Hernández dijo que ya no le gusta su canción “El hombre que yo amo”: “Es como una oda de sumisa”

La cantante Myriam Hernández dijo que ya no le gusta una de sus canciones más populares.

En conversación con Nicolás Copano en CHV en Casa, comenzó sosteniendo: “Hay cosas que probablemente antes yo acepté, por ejemplo la letra de El hombre que yo amo“.

“Es bonita. Yo siento que es un himno, porque fue el tema que me permitió abrir las puertas del mundo, pero hoy siento que es una canción demasiado dedicada, como una oda al hombre“, afirmó.

“Siento que es demasiado, y además, es como una oda de sumisa, pero no me gusta, porque no soy así“, expresó.

Agregando: “Hay una frase, por ejemplo, que dice: ‘Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido‘ y yo hace unos años cambié esa frase, porque no me gustaba“.

La artista nacional explicó que modificó la letra para no dar el mensaje equivocado a quienes la escuchan. “No quería entregar una imagen de sumisa al público. Hay muchas mujeres que probablemente van a mis conciertos y probablemente están viviendo violencia psicológica, maltrato, y pensé que no podía estar cantando eso“, sostuvo.

De igual forma, la cantante defendió las canciones de amor, pero señaló que es importante realizarlas “no de un escalón más bajo, sino de autovaloración“.

Cabe destacar que El hombre que yo amo logró llegar al número 1 en 20 países, y cuando se subió a YouTube, en solo una semana sumó millones de visitas.

Puedes revisar sus declaraciones completas haciendo clic aquí.