Timothée Chalamet y Eiza González fueron captados besándose en México: recibieron críticas en RRSS

En plena pandemia por el coronavirus Covid-19, los actores Eiza González (30) y Timothée Chalamet (24) fueron captados besándose en Los Cabos, México.

La nueva pareja se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de que el portal TMZ publicó las fotos disfrutando de un día de playa.

El protagonista de Call me by your name incluso aparece tocando guitarra para la también cantante mexicana.

Cabe recordar que el actor estaba soltero desde hace dos meses tras su ruptura con la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp. Mientras que la última relación conocida de la latina fue en 2018 con el actor Josh Duhamel, exesposo de la artista Fergie. También la vincularon con Liam Hemsworth, Maluma y Calvin Harris.

Las reacciones por las fotos no se hicieron esperar, ya que muchos criticaron que hicieran un viaje en plena cuarentena sin respetar las medidas sanitarias.

“Quién fuera rico e inconsciente para andar de vacaciones en plena pandemia”; “Qué bueno que la celebridades son inmunes al Covid. No se preocupen, aquí guardamos la cuarentena por ustedes”, fueron algunos de los comentarios que recibieron en redes sociales.

Revisa aquí las fotos de la nueva pareja: