“¡10 kilos más!”: Así celebró Nicole Block el cambio de su cuerpo en cuarentena

40 kilos… No puedo creer lo enferma que estaba… cuando me miraba en el espejo me encontraba gorda… ahora me doy cuenta que me pude haber muerto… Quiero compartir MI HISTORIA DE RECOVERY Para todas y todos aquellos que sufren de desórdenes alimenticios o comparten su vida con alguien que lo sufre. 💜 Mi historia de recovery: 2 de Junio, 20:00 hrs @nicoleblockdavis 💜Familia y Amigos Support: 2 de Junio,17:00 hrs @nicoleblockdavis 💜Lunch Support: 2 de Junio, 13:00 hrs @alivecuentaoficial 💜Práctica Mindfulness: 2 de Junio,10:00 am @alivecuentaoficial Todo esto como parte de las actividades del día intencional de los TCA (Trastornos de la conducta alimentaria) NOS VEMOS 🙏🏻💜✨ + INFO: Grupo de apoyo desórdenes alimenticios @alivecuentaoficial #compartetuhistoria #shareyourstory