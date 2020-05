Nicole Block contó cómo está afrontando sus desórdenes alimenticios durante la cuarentena

La actriz nacional Nicole Block contó cómo está afrontando su desorden alimenticio durante la cuarentena por el coronavirus Covid-19.

Cabe recordar que la intérprete nacional confesó en enero que sufría los trastornos desde hace 23 años, por lo que decidió internarse en un centro de rehabilitación en Estados Unidos.

En una publicación en Instagram, la joven de 30 años que ahora vive otra vez en Chile compartió que la cuarentena “para quienes sufrimos Desórdenes Alimenticios (ED) puede ser un verdadero infierno (…) No puedo negar que esto me ha llevado al límite”.

En conversación con LUN, la actriz también explicó que le ha ayudado armar una rutina de actividades, como pasear a su perro, bailar, hacer cursos online y trabajar en sus proyectos.

Sin embargo, tiene que luchar contra la ansiedad, que a veces la traiciona.

“Me he sorprendido abriendo el refrigerador cien veces en el día. Cuando me da mucha ansiedad y me bajan las urgencias de mi desorden alimenticio le pido ayuda a la persona que está conmigo (su pareja)”, confesó.

“En esos momentos sirve hacer alguna actividad de afrontamiento. Veo 50 veces la misma película (tiene dos favoritas: Loca por las compras y Colateral), eso me tranquiliza”, relató.

“Al borde de recaer”

Además, dijo que en su estadía en el centro de rehabilitación estadounidense aprendió herramientas para combatir el desorden, y afirmó que lo más importante es “concientizar el problema” y comprender que “una parte de ti que está disociada“.

Debido a esto, Block explicó que los desórdenes alimenticios tienen que ver con el control de algo que no tenemos, y en la pandemia no se tiene control de nada, por lo que es más difícil afrontar el trastorno.

“Estamos apretados de lucas, sin poder salir. Hay momentos de súper angustia que he estado al borde de recaer, ya sea por conductas de restringir, tipo anorexia, o de comer desatadamente”, comentó.

“No me he pegado atracones, pero sí he comido de más y he sentido ese dolor de estómago de los que hemos tenido bulimia y que antecede a ir a vomitar. Ahí simplemente le pido ayuda a la persona que me acompaña”, agregó.

De igual forma, explicó que debido a la cuarentena no puede sociabilizar como le gustaría, ya que es algo que la ayuda a tratar su desorden alimenticio, pero al menos sigue teniendo terapias online con su psicólogo. No obstante, también ve el lado positivo del encierro.

“Lo bueno es que me veo enfrentada a mí misma y me dan más ganas de superarme. Tengo una frase que me gusta mucho: malo, pero bueno; bueno, pero malo. Todo depende de la óptica con que uno ve las cosas. Esta pandemia es terrible, pero tenemos que buscarle un lado positivo“, concluyó.