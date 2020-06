Sabrina Sosa reveló entre lágrimas sus duros inicios en “Yingo” y en Chile

La modelo argentina Sabrina Sosa se quebró al recordar sus duros inicios en Chile en el programa Yingo de Chilevisión, y como se vio luego relacionada en un delito por drogas.

En el último capítulo de La Divina Comida del mismo canal, la trasandina contó sobre su arribo a Chile el que se dio por un productor chileno en Argentina que le ofreció ser parte del programa juvenil cuando ella tenía 18 años.

Cuando Sosa fue presentada en Yingo envuelta en papel de regalo, lo que no agradó a sus compañeras.

“Cuando ves las caras con las que te están mirando tus compañera es como ‘trágame tierra’. Hoy me río, pero en su momento lo pasaba mal, porque tus compañeras te odiaban y no era sólo para la cámara. Quería tener una partner, una amiga”, recordó.

Con el paso del tiempo, confesó que “no quería ir al programa, me sentía mal. Después fui al Morandé con Compañía, pero no tenía tetas y tenia el pelo castaño“.

Debido a esto, pensó que no tenía posibilidades que quedar en el programa de Kike Morandé, por lo que le dijo al productor que la trajo a Chile, que quería retornar a su país.

Cirugías estéticas

Pero él la convenció de quedarse, porque decía que le iría bien. “Me emociona, porque él creyó más en mí, que yo misma“, dijo mientras aparecían las primeras lágrimas en su rostro.

Luego confesó que se operó, se hizo una cirugía en la nariz y se tinó el pelo rubio sólo “para encajar en el sistema”.

Sin embargo, el mismo productor con quien vivía junto a otras personas, la hizo pasar por difíciles momentos, cuando ella le dijo que quería irse de donde vivían.

“Me hizo la vida imposible, me decía que me iba a sacar del canal, que me iba a bajar de eventos. Fue difícil”, reveló sobre lo vivido a sus ya 20 años.

Vinculada con drogas

Además, se vio envuelta en un lío con drogas por su culpa. “Había un chico argentino, que era amigo del productor y siempre iba al departamento. Me decía que él llevaba electrónica a Argentina, pero después me terminaron contando que no era electrónica, sino que llevaba droga a Mendoza y lo agarraron“.

Por este hecho ella tuvo que dar explicaciones en Yingo. De igual forma, contó que el productor falleció.

