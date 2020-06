Coté López compartió las primeras páginas de su novela romántica “Tú tampoco eras para mí”

La modelo María José López compartió en Instagram las primeras 4 páginas de su novela romántica Tú tampoco eras para mí, cuyo total de ganancias serán destinadas a familias vulnerables afectadas por la pandemia por el Covid-19.

Según lo que se podía leer en la contratapa de la novela, la trama se centrará en Izabella, una mujer que se debate entre las relaciones tóxicas, el amor propio y su sexualidad. Además, la historia se desarrollará entre Italia y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos.

“Coté” mostró en la red social la primera página del libro, y luego compartió tres páginas más.

Cabe destacar que la esposa del futbolista Luis “Mago” Jiménez aclaró que el libro que saldrá a la venta dentro de los próximos días “no se trata de mí en absoluto“, “costará $9.990” y que lo escribió sola. “No quise llevarlo a una editorial porque no quería que me cambiaran ni una sola palabra”, detalló.

Revisa aquí las primeras páginas y otras publicaciones: