Paloma Mami posó junto a su pololo para desearle un feliz cumpleaños y se llenaron de halagos

Este jueves, Paloma Mami se llenó de buenos comentarios en Instagram, luego de compartir dos postales en compañía de su pololo, Roa, para desearle un feliz cumpleaños.

La intérprete de “Don’t Talk About Me” publicó estas dos postales junto al mensaje: “Happy birthday to my hitta. Kobe year gon go crazyyy”, a lo que él respondió: “Este es el año baby. Te amo”

Tras compartir las estilosas fotografías, la cantante y su novio se llenaron de buenos deseos por parte de los seguidores y seguidoras de la joven.

“Son unos lindos”, “Me encantan”, “Feliz cumpleaños, papi” y “Son perfectos juntos”, fueron algunos de los comentarios que recibieron.