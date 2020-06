Hasta cerro su Instagram: Francisca Imboden reveló que recibió duros insultos por su personaje en “Papá a la deriva”

Las actrices Francisca Imboden y Francisca Walker se refirieron a sus roles en Papá a la deriva, teleserie de 2015 que se reestrenó en Mega hace unas semanas.

Los personajes de ambas, Rosario y Bárbara, no eran muy queridos en el principio de la serie y así se los demostraron en redes sociales.

En conversación con Mega, la intérprete de 32 años sostuvo que “eso fue ‘heavy‘, la gente nos odiaba al principio de la teleserie, nuestras redes sociales eran un recipiente de odio permanente y de a poco se fue transformando en amor. Eso fue muy chistoso”.

Pero Imboden la interrumpió diciendo “en tu caso se transformó en amor”, ya que “yo tuve que cerrar mi Instagram. Me decían de todo“.

“‘Es mejor que comas bosta de caballo antes de quitarle al capitán’, ‘Fea’. Me dijeron todo lo que te puedes imaginar. ‘Pareces mamá del capitán’, entre otras cosas, y te juro que no estaba para eso y pensé: ¿sabes qué? no necesito Instagram”, confesó.

“El nivel de bullying era muy violento. Y eran muchas niñitas chicas y me daban ganas de escribirle a las mamás cómo permitían que las niñitas de 12 años destilaran ese nivel de odio por las redes sociales, pero no lo hice y cerré el Instagram, chao”, indicó.

El rechazo era tanto que incluso reveló que “una vez en un local comercial me dijeron: ‘Yo a usted no la voy a atender. No, no. No puedo. Por favor que alguien venga a atenderla’, y así, y yo le decía que no era Rosario”.

Actualmente la actriz tiene su cuenta de Instagram activa.

