Joy Huerta posó por primera vez con su pareja y su hija: “Vemos cómo la diversidad encuentra su camino a la normalización”

Es fácil soñar e imaginar un mundo inclusivo donde abunda el respeto, la tolerancia, la empatía y la compasión. Tan fácil como es construirlo. Si, así de fácil cómo soñarlo. Porque esa construcción está en manos de todas y cada una de las personas que habitamos este planeta, y para alcanzarlo no se requieren esfuerzos inhumanos ni inalcanzables, tan sólo respeto. Para nosotras esta portada representa tantísimo; porque no nos vemos a nosotras mismas, vemos a las miles de familias que sufrieron y sufren discriminación. Vemos a las personas que perdieron su vida por ser personas con diversidad sexual. Vemos a todxs aquellxs que pavimentaron el camino a lo largo de la historia para la comunidad LGBTI+. Y vemos también cómo la diversidad encuentra su camino a la normalización. Gracias revista @quiencom por permitirnos ser parte de su historia, ser parte de la historia de nuestro país y a ustedes convertirse en parte de la nuestra. (@dianaatrim #NoahAtriHuerta )