Jenny Cavallo se sinceró tras su salida de Así Somos: “Nunca he estado 10 años en un mismo trabajo”

Jenny Cavallo se sinceró sobre su salida de Así Somos en conversación con Nicolás Copano, donde reveló cómo fue para ella la renovación del espacio de La Red.

En #CHVenCasa, la humorista contó que “yo toda mi vida, por naturaleza, he trabajado en proyectos que comienzan y terminan. Nunca he estado 10 años en un mismo trabajo, entonces tengo como el hábito -por las circunstancias- de que los proyectos son proyectos, que son un ciclo, que duran un periodo de tiempo, que ojalá duren lo más posible si es que me gustan, pero también terminan“, partió explicando.

En esa línea, sostuvo que “también soy flexible en el sentido de que hoy estoy acá, pero mañana se me puede caer un cartel en la cabeza y morir, o puede haber cualquier eventualidad como el coronavirus“.

La psicóloga aseguró que ella y sus compañeros, Valeria Ortega, Nacho Lira, Camila Andrade y Alfredo Lamadrid, que también fueron despedidos, estaban muy felices con la temporada 2020 de Así Somos, pese a que estuvieron dos semanas al aire debido a la pandemia.

“Hubo cuarentena, entonces nos fuimos a la casa de manera indefinida y después tomaron decisiones en el canal y decidieron tomar una nueva formación, que es la que está ahora al aire, con (Juan Andrés) Salfate”, concluyó.