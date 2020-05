Michelle Adam reveló cómo vive la cuarentena junto a su pololo e hijos: “Igual es complejo”

En conversación con Jordi Castell para El Aperitivo, su programa online, Michelle Adam contó cómo ha vivido la cuarentena en compañía de su pololo e hijos, asegurando que, pese a que es complejo, está feliz.

La meteoróloga contó que hace más de siete semanas que no ve a sus padres y que la situación en general ha sido bastante difícil. Eso sí, aseguró que como vive en una casa, se le ha hecho más fácil, ya que según ella, “creo que estar en departamento con un niño de 10 años es para volverse loco”.

“Igual es complejo, las clases, ser profesora, todos los días, uno no está preparado, yo tengo harta paciencia, pero se me acaba. No veo a mis papás hace más de 7 semanas. Hablamos harto por conferencia, son bien de piel, me dan ganas de abrazarlos“, señaló. Sobre su pololo, Michelle comentó que “la cuarentena la estamos pasando por acá, me ayuda en todas las locuras que se me ocurren y ha sido buena compañía, si no, me muero. Llevo dos años con él“.

En cuanto a sus hijos, Adam manifestó que “yo no soy muy de rutina con los niños, me cuesta esa cuestión, yo los dejo ser un poco más libre”.

Respecto a su salida de Bienvenidos y posterior ingreso a Mucho Gusto, Michelle explicó que “lo que pasa es que fueron varias cosas, yo veía que venían cambiando los matinales hace un rato. La historia partió un poco porque tenía ganas de escribir un libro de meteorología y apareció una editorial. Ya me habían llamado de Mega años anteriores, pero sentía que no era el momento y justo se me acababa el contrato con el canal, tenía un contrato a plazo fijo”.

“(En Mega) venían trabajando un matinal más ambientalista y como que todo fue coincidiendo y era un riesgo porque estaba bajo una zona de confort, súper agradecida, todo el crecimiento, pero también para seguir haciendo cosas nuevas. Es un riesgo, lo tengo súper claro, pero si no lo hacía, me iba a quedar siempre con la idea que a lo mejor podría haber hecho otra cosa“, añadió.