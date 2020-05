Mayte Rodríguez se refirió a su relación con Diego Boneta en medio de la pandemia por el coronavirus Covid-19.

Cabe recordar que ha habido una ola de rumores sobre una supuesta ruptura de la pareja.

En conversación con Martín Cárcamo en su programa de Instagram Almorzando con el rubio, la actriz dijo que la pandemia la ha pasado con “videollamadas, saludos para acá, saludos para allá y nada que hacer. Me he apoyado mucho en mi familia y he estado súper tranquila, porque igual armamos panoramas”.

Sobre Boneta, después de evitar el tema notoriamente, expresó que “él está en Los Ángeles ahora y estamos distanciados por la cuarentena, fluyendo cada uno en sus vidas, cada uno armando sus proyectos”.

Confesando que “para nosotros la distancia nunca ha sido algo fácil, yo ya he tenido dos relaciones a distancia, la verdad es que es difícil y ahora con la cuarentena es más“.

Pero que ahora está “cada uno en su casa, en su espacio, pero estamos bien, gracias por preocuparse, por preguntar”, concluyó, sin entregar mayores detalles.