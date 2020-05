Javiera Díaz de Valdés entregó detalles de la recordada escena en la lavadora de Sexo con Amor

Javiera Díaz de Valdés conversó con Jordi Castell en El Aperitivo, donde habló sobre la recordada escena que protagonizó en Sexo con Amor, película de 2003.

En dicha escena, la actriz aparece en una lavadora junto a Boris Quercia teniendo relaciones sexuales. “Esa escena de la lavadora, con Boris, te catapultó ¿o no? Sexo con Amor”, le preguntó el fotógrafo a la intérprete.

“Eso fue lo que me abrió las puertas así en grande”, comentó ella.

En esa línea, agregó que “era una película en una época donde no se hacía mucho cine, menos comercial, y esa era una película comercial, de humor. Por lo tanto, era osado y era un elenco taquillero“.

“Y era un debut. No se sabía si era chilena o francesa, porque hacía de francesa, y era como el arquetipo medio Lolita. Y nada, obvio, era la escena más divertida de la película. Y aplaudían en la mitad de la película. Era muy gracioso”, añadió.

“Estaba estudiando teatro, en la mitad de la carrera. Y tuve la suerte que la casa de mi mamá es pareada con la casa de Andrés Wood. Y Andrés Wood colaboraba con Boris en la película. Me dijo ‘tú estás estudiando teatro’. ‘Sí’. ‘¿Porque harías una película?’. Y dije ‘obvio’. Resultó y fluyó”, detalló.

Sobre la misma, Javiera señaló que “de ahí, seguí estudiando teatro. Pero me iban a buscar de LUN a la escuela de teatro y yo me escondía. Me daba mucha vergüenza con mis compañeros diferenciarme en ese sentido“.

“Entonces, como que achiqué un poco la situación. Esperé salir de la escuela y de ahí entré a la televisión y seguí haciendo otras cosas. Pero sí tuve mucha suerte. Además, en esa época, salir en la tele era montón. No es como ahora con los youtubers”, concluyó.