“Un pajarito que crece a pesar de todo”: La maternal postal que Montserrat Ballarin compartió en Instagram

Un pajarito que crece a pesar de todo. Entre miedos, incertidumbres y este abismo de los desconocido. Entre días buenos y malos Entre todo lo que a uno nunca le dicen de este proceso hermoso pero también desafiante y raro! Rayito de sol para el corazón hoy… Que les llegue a tod@s los que leen. ✨💙✨ "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero" leí por ahí por mis tierras Magallanicas alguna vez…