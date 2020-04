“Feliz y liberada”: Antonella Orsini compartió fotografía sin depilarse y se llenó de halagos

View this post on Instagram

Buena tarde!! ❤️ Aquí usando mi cinto protector que los hace Macarena de @cristalesyrituales 🌠 El cristal que tiene es una punta de cuarzo, que desbloquea centros energéticos y físicos, vibra en armonía con el universo. Equilibra, trae armonía, limpia a quien lo use, trae claridad mental, ayuda a que las emociones fluyan. Lo puedes usar a la altura de la frente, como en la foto, para que tus pensamientos y conexiones universales se hagan realidad aprovechando la energía del cuarzo cristal, trabajando con el subconsciente y conectando con el chakra del tercer ojo o también lo puedes usar a la altura del ombligo ( otro día les hablaré de los poderes que se desarrollan en esa zona) ☀️🌻❤️🌺 En la segunda foto me ves feliz y liberada de no haberme depilado en esta cuarentena. Alguna más anda como yo?? Mi polera es de @indiachicbazar