“Aquí como Dios me trajo a la Tierra”: Matías Assler sorprendió con desnudo en la naturaleza

View this post on Instagram

Aquí como Dios me trajo a la tierra. Espero que todos pongamos nuestro grano de arena en cuidarla. Especialmente le pido a la gente que maneja el país ponga incapie en proteger nuestra naturaleza creando políticas públicas que realmente protejan lo que se nos entregó solo por ser humanos. Aspiremos a tener glaciares protegidos, ríos libres, relaves fiscalizados, aire puro, un mar limpio. #earthday #diamundialdelatierra #naturaleza 📸 @juana.ringeling (me pillaste desprevenido antes del piquero! #goodmoments)