Carolina Soto organizó un concurso de talentos a través de Instagram y Facebook

View this post on Instagram

Hoy quiero agradecer a todas las personas que nos han enviado la gran cantidad de videos y que en estos momentos estamos revisando, respondiendo de manera paulatina y que ya a partir de la próxima semana comenzaremos con este gran Festival de la Voz, para que podamos dar a conocer el gran talento que hay todavía desconocido. Si aún no has enviado tu video, todavía estás a tiempo, estaremos recibiendo toda esta semana. Revisen el video del post anterior donde aparecen todas las pautas para participar. 📱@carmonde 📷 @juanantoniooficial