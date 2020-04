“No nos hacemos los héroes”: Novia chilena de Sergi Arola contó su experiencia como enfermera de UCI en plena crisis

“Desde mi orgullo como tu pareja, esperando días mejores para que volvamos a estar juntos, para poder cocinar y cuidar también yo de ti, como tú cuidas de tus pacientes“. Este es uno de los mensajes que el chef español Sergi Arola le ha escrito a su novia, la chilena Francisca Laree, quien trabaja en un recinto hospitalario en Santiago.

La enfermera realiza sus labores en la capital, en plena emergencia sanitaria por el Covid-19. Mientras, el exjurado de MasterChef se encuentra en cuarentena en Madrid.

En conversación con LUN, Laree contó su experiencia en medio de la crisis. “He trabajado por 10 años cuidando a pacientes en estado grave, pero siento que nunca nos hemos enfrentado a algo así. Este es un reto profesional muy grande”, señaló la profesional, quien trabaja en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

También explicó que ella y sus compañeros han recibido preparación constante para enfrentar eventuales casos. De hecho, le ha tocado atender sólo a un par de enfermos de Covid-19. “Es transversal y afecta a personas de cualquier edad. Lo que más angustia es que el virus es impredecible: a alguien le puede dar un simple resfrío mientras el otro puede necesitar ventilación mecánica“, dijo Laree.

Además, la enfermera hizo una potente reflexión: “Esto va más allá de un trabajo, es una vocación y un deber para ayudar de la mejor forma a los pacientes. No nos hacemos los héroes y más que los aplausos, me gustaría que la gente tome conciencia del peligro y que opte por no salir de sus casas“.

En la misma entrevista, aunque desde España, Arola tuvo palabras para su novia. “Hablamos todo el tiempo y me doy cuenta que todo lo debe estudiar. Me siento muy orgulloso de ella, de su profesionalidad y vocación de ayudar a las personas“, manifestó el cocinero catalán.