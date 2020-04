Inna Moll habló sobre su depresión en El Aperitivo: “Comencé a volverme loca”

La modelo e influencer Inna Moll fue una de las últimas invitadas del programa online de Jordi Castell, El Aperitivo, donde contó varios aspectos de su vida.

La joven, que se encuentra pasando el encierro en Estados Unidos junto a su pareja de 28 años, partió contando que “nos vinimos a vivir en medio de la nada, está más segura la situación acá. Toda mi familia está en Chile, yo estoy con mi novio, nos hemos acompañado muchísimo, es mi novio de toda la vida, ha sido una luna de miel esto de la cuarentena“.

Sobre su pololo, la joven de 23 años señaló que su relación siempre ha sido pública y que ahora, aprovechando la cuarentena, está tratando de que se vuelva más privada.

“Terminamos como hace un año y medio y volvimos hace tres meses. Estamos en la etapa de luna de miel, estamos bien, súper pasional, tenemos súper buena conexión, tenemos esa química que siempre ha estado, no me puedo quejar“, señaló.

En la conversación también se refirió a su depresión, la cual se generó luego de que, a sus 19 años, se difundieran varios rumores sobre ella. “Me pasaron cosas feas, empezaron a inventar cosas, le dijeron a mi agencia que yo era drogadicta, que estaba hinchada por el alcohol, puras cosas para sacarme de la agencia”, dijo.

Finalmente, expresó que “estaba triste y depresiva, no veía la luz, no le contaba a mi mamá, no le contaba a nadie. Me cerré y traté de mostrarle a todos lo que estaba haciendo y me olvidé de mí. Comencé a volverme loca”.