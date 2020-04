Isidora Urrejola realizó profunda reflexión con desnudo corriendo por el desierto

View this post on Instagram

Cuando creía que la libertad se encontraba en el cuerpo… Hoy descubrí que esa es sólo la sensación de libertad. En la MENTE esta la verdadera liberación, en la creación de nuestros pensamientos y en la relación que tengo conmigo y los demás … . . He hecho esto de sentirme libre varias veces y logro la sensación, freeeeee…. en la cima de la montaña, en la playa, sacándome fotos o aquí en medio de una duna del desierto… Sin embargo al tiempo, volvía esa sensación de no creer que puedo lograr algo, o alguna situación limitante Y partía hacer limpias, rituales y cuánta cosa … sin duda qué ayudaron, todas me entregaron esa sensación y me liberaba la emoción reprimida. . Solo que ahora veo que siempre se ah tratado de las creencias. LO QUE CREO DE MI, ES LO QUE SE CREA EN MI REALIDAD … la espiritualidad no tiene ni forma, ni color, ni rito, ni postura, todos somos espíritu, todos somos espirituales, estes donde estes. . Por lo que si hay algo que cambiar es la manera en la que generamos nuestros pensamiento y creencias, recomiendo entrenar la mente y sentirte como siempre has dicho que quieres sentirte… y todo llegará!! Amor pa ti, pa mi y el mundo entero!!💖🦠💖🌎🙏🏻🧎🏽‍♀️✨💥 . . 2018, desierto 🏜 Iquique 📸. @phbfoto 🧡