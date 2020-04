Hasta Cersei Lannister: Actores famosos venden videos personalizados para donar dinero

Diversos actores a lo largo del mundo realizan una llamativa iniciativa a través del sitio web Cameo, para juntar dinero en ayuda de contra el coronavirus Covid-19. En videos personalizados de aproximadamente un minuto, algunas celebridades recaudan grandes sumas de dinero sin fines de lucro.

Lena Headey o “Cersei” en la popular serie de HBO Game Of Thrones, cobra cerca de 107 mil pesos chilenos por saludos de 30 segundos, que recauda para instituciones como Choose Love, Haircuts for Homeless y Meals for NHS.

Así también, el actor Sean Astin, conocido por su papel de Sam en el Señor de los Anillos, se presenta en la plataforma mencionando que puede mandar saludos a familia o para alguien que le caiga mal. Cobra por saludo $250 mil en cerca de tres minutos de monólogo.

Por otro lado, Chumlee de El Precio de la Historia, James Van Der Beek de la serie Dawson’s creek y Tara Reid, actriz de American Pie, realizan sus respectivas presentaciones por dinero para fundaciones o el servicio de salud.