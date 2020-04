Valentina Roth funó a hombre que filtró una foto de ella desnuda en Instagram

Valentina Roth utilizó sus redes sociales para funar a un hombre que filtró una fotografía en la que ella aparece desnuda.

Según contó a través de Instagram Stories, fueron sus seguidores quienes la alertaron sobre la situación, por lo que ella decidió contactarse con el sujeto para conseguir una explicación.

Tras conversar con él, él le aseguró a la bailarina que le hackearon su cuenta de la red social, pero Vale no le creyó.

Es más, la exgimnasta escribió en Instagram que “este pedazo de mari… @andres_ulloa filtró una foto mía, la subió a su feed y ahora la borró“.

“Yo le di tres nombres, uno que es un ex y dos amigos de un ex por esa pulsera que tiene en la muñeca de suplementos. Es muy simple, que me diga quién se la mandó y punto“, dijo.