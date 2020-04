Perfil de Wikipedia de Kika Silva fue editado tras sus primeras papas fritas

View this post on Instagram

🍟Todo el mundo me preguntó por mis papas fritas después de ver mi story en Instagram (y en Twitter, y en Facebook)… Así que acá va la receta de unas muy ricas y saludables AL HORNO! Esta es la receta: · 6 papas · 4 zanahorias · 1 cebollín · Ajo molido · Pimienta · Merquén · Queso rallado (opcional) · 2 cucharadas de aceite de oliva/coco Las papas van 30 minutos y las zanahorias 20 minutos al horno a fuego medio-alto (220ºC si tienes un horno eléctrico) 👌