“Parece procesador de comida”: Trollean a nivel mundial a Justin Bieber por su extraña mansión

Justin Bieber vuelve a ser trolleado a nivel mundial. Esta vez, por su extraña mansión en Beverly Hills, California.

La vivienda, construida por el arquitecto Ed Niles, y descrita como “una visión moderna en vidrio y acero con fachada sui generis”, fue comparada con el cuartel general de Avengers, la casa de los Teletubbies, una “secadora de lechuga” y con una procesadora de comida, entre otras cosas.

La mansión cuenta con seis habitaciones, cinco baños, una piscina infinita y ascensor, entre otros lujosos lugares, y el arriendo mensual es de 51 millones de pesos chilenos.

Pese a su valor, los fanáticos del canadiense se burlaron de él y su “mal gusto”.

Everyone’s saying Justin Bieber’s house (first picture) looks like the Avengers HQ, but am I the only one thinking it looks like the BBC Television Centre? 😂 pic.twitter.com/fIw4qbnt4t

— m. (@toriftlovato) April 6, 2020