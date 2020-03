Hija de Javiera Contador sacó carcajadas imitando a Kena Larraín de Casado con Hijos

View this post on Instagram

“Alguien” descubrió el rincón de la Kena, le sacó los maquillajes. Se maquilló, le sacó una peluca a su mamá (vaya a saber en que trabaja si tiene pelucas guardadas la sra) y se fue a meter a la casa estudio. #ElColmo #CriaCuervos #Cuarenkena