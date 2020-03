Actriz de “La Casa de Papel” confirmó que tiene coronavirus Covid-19

La actriz Itziar Ituño (45), quien interpreta a la inspectora Raquel Murillo (Lisboa) en La Casa de Papel, confirmó que tiene coronavirus Covid-19.

Según detalló en una publicación en euskera en Instagram, desde el viernes 13 de marzo comenzó con fiebre y tos seca.

“Mi caso es leve y estoy bien, pero es muy muy contagioso y súper peligroso para la gente que está más débil”, escribió la española.

Además, hizo un llamado a la responsabilidad con hincapié en seguir las medidas de protección, como por ejemplo, permanecer en aislamiento social.

“Esto no es tontería, sé consciente, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto”, sostuvo.

Finalmente, concluyó que “es tiempo de solidad y generosidad, de quedarse en casa y proteger a los demás. Ahora me tocan 15 días en cuarentena y después ya se verá”.