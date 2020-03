“Estúpido y privilegiado”: Ariana Grande arremetió contra quienes se burlan del coronavirus

Ariana Grande compartió un potente mensaje a través de su cuenta de Instagram, en donde hace un llamado a tomar conciencia y no bromear con el coronavirus.

A través de la sección Stories, la intérprete de “7 Rings” dijo que está sorprendida por la cantidad de personas que se han tomado a la ligera las medidas de seguridad ante esta pandemia.

En esa línea, la cantante comentó que “sigo escuchando a una cantidad sorprendente de personas diciendo: ‘esto no es gran cosa’, ‘vamos a estar bien’, ‘tenemos que seguir con nuestras vidas’. Y la verdad es que me desconcierta. Comprendo que pueden haberse sentido así hace unas semanas, pero por favor lean lo que está pasando ahora. No hagan la vista gorda”

“Es extremadamente peligroso y egoísta tomar esta situación con ligereza. La mentalidad de ‘vamos a estar bien porque somos jóvenes’ está poniendo en riesgo a personas que no son jóvenes o que no tienen una buena salud. Suenas estúpido y privilegiado, y necesitas interesarte por los demás. Ahora“, añadió.