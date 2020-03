Aylén Milla está en cuarentena por sospecha de coronavirus

View this post on Instagram

When in Milano. Por ser tan positiva al principio no tomé el peso que el asunto amerita, en verdad creí que sería súper pasajero, y que todos estariamos Safe. Fueron pasando los días, y en verdad hoy prefiero protegerme y andar así, pues no sabemos si podemos estar incubando el virus o no. 🤷🏽‍♀️ Stay strong, otra vez muchos trabajos fueron cancelados para mi y mucha gente! Otra vez crisis como hace unos meses en Chile. Otra vez y otra vez, el mundo quiere decirnos algo que parece que no estamos escuchando. Aquí me tendré que quedar un tiempo quieta intentando ser positiva, a pesar de todo, como siempre! FUERZA Y STAY PROTECTED & POSITIVE 🤍 #forzaitalia🇮🇹 y todos los paises que de a poco van sufriendo las consecuencias.