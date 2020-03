Whitney Houston “volvió” a los escenarios con tour holográfico y preparan show en EE.UU.

Una tarde con Whitney: El concierto holograma de Whitney Houston tiene como nombre el tour homenaje a la cantante fallecida en 2012 a los 48 años. La primera fecha de la gira fue en Sheffield, Inglaterra, el pasado febrero 25 con un lleno total.

Aunque muchos fans mencionaron sentirse “muy tristes además de sentir que estaba siendo explotada aún fallecida” según señalaron al New York Post; para otros en tanto, como Dionne Warwick, prima de la artista, indicó sentirse irritada por todo el espectáculo.

Con una puesta en escena que combina músicos y bailarines reales, músicos hologramas y la misma Houston; el show repasa lo mejor de la artista, pasando por “I Will Always Love You”, “I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)”, “The Greatest Love of All” y el cover de Steve Winwood “Higher Love”.

El tour finaliza en Suecia el 1 de abril, siendo Europa el primer continente en disfrutar del controversial evento, para después continuar por Estados Unidos presentándose en Flamingo, Las Vegas el 14 de abril.