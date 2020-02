“Me apruebo tal como soy”: Carla Jara compartió mensaje de autoaceptación junto a fotos en bikini

View this post on Instagram

Jajaja q risa me dio…probé una aplicación pero no me hizo nada, acá están las 2 fotos reales q sacó mi marido hermoso @fcokaminski, me puse calugas y se ve súper falso, como creen q me arreglaré para salir en una foto, yo me amo y me apruebo tal como soy, a veces más flaca, otras más gorda, pero siempre soy feliz, no me cuido, no voy al gym, acepto mis arrugas, mi celulitis, mis canas las amo… un beso bellezas y que tengan un lindo miércoles, yo en mi último día de vacaciones… 😘