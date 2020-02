Palta Meléndez y pifias a humoristas: “Varias veces salí con depresión del escenario”

En las últimas semanas se han producido abucheos y agresiones contra humoristas, tales como Óscar Gangas, el Huaso Filomeno y Ernesto Belloni. El también comediante Juan Carlos “Palta” Meléndez se refirió a estos episodios en el programa Palabra que es Noticia de Radio Futuro.

A juicio del también imitador, el público más joven está más empoderado y son menos tolerantes. “Generalmente es un grupo determinado, no son más de 50 los que pifian y abuchean. Los fanáticos siempre han existido y no tienen sentido del humor, no se ríen con nada. Tú les echas una talla de acuerdo a sus pensamientos, ideales o equipo deportivo y generalmente responden con agresividad”, señaló el “Palta”.

Respecto de las agresiones hacia sus compañeros de oficio, Meléndez afirmó que “sufro, todos nos ganamos la vida haciendo reír, es una profesión bastante difícil la nuestra. Solidarizo y empatizo con el colega, me pongo en el lugar de ellos”.

Incluso el humorista profundizó en las pifias que él mismo recibió en algunos momentos de su carrera. “Uno se descoloca en el escenario. Varias veces salí con depresión del escenario porque no logré el objetivo de hacer reír y al final uno termina cuestionándose también y te provoca inseguridades personales”, explicó.

“Por mucho que uno tenga un guión establecido, en el humor siempre tiene que haber un 20% de la presentación sujeta a la improvisación“, continuó. “El oficio al final te da el cómo reaccionar frente a eso y siempre tiene que haber un caballito de batalla, un chiste corto”.

Sobre los cambios que ha habido en el contenido de las rutinas en los últimos años, Meléndez señaló que está de acuerdo con esa evolución: “En lo personal, desde niño me dedico a esto de los 15 años, y mis profesores siempre me decían ‘nunca te burles de las deformaciones físicas, porque eso causa risa, pero las personas que lo viven sufren y se les crean grandes conflictos psicológicos, que hoy día se llama bullying”.

“Los humoristas tenemos una gran responsabilidad de acomodarnos a los nuevos tiempos y ser respetuosos, si al final la burla y la mofa es parte del humor, pero es un humor negativo, es una mala forma de hacer humor”, reflexionó.