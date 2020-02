Pifiado: Óscar Gangas tuvo que ser bajado de escenario en festival en la región del Ñuble

Bajado del escenario tuvo que ser el humorista Óscar Gangas tras recibir pifias en el Festival El Cantar del Diguillín, en la comuna de El Carmen, región del Ñuble.

Esto, según consigna CHV Noticias, porque la rutina habría sido “subida de tono” y había niños presentes.

Un asistente del show, Daniel Lincón, sostuvo al medio que “el motivo por el cual la gente se molestó fue que (Gangas) comenzó a contar chistes homosexuales. Luego subió de tono llegando a ser grotesco, incluso explícito“.

“Era un festival donde había niños. La gente le pidió que cambiara la rutina, pero el se puso muy agresivo“, agregó.

En un video entregado al medio se puede ver a Gangas sobre el escenario diciendo al público: “no entiendo, si estamos compartiendo gratuitamente. ¿Me van a tirar una piedra? No weís. No entiendo, cuál es el tema“.

Según el testimonio de Lincón, el comediante habría alcanzado a estar en 10 minutos en el escenario, y luego lo volvieron a subir 5 minutos más “por pena”.