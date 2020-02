Periodista Sergio Rojas respondió duramente a Daniella Chávez por críticas hacia “Me Late”

Una áspera polémica se produjo entre Daniella Chávez y el panelista de “Me Late”, Sergio Rojas. Palabras cruzadas que comenzaron cuando la modelo publicó en su Twitter una crítica contra el programa que conduce Daniel Fuenzalida.

“Qué pena que existan aún programas como @MeLateTV de @danielexhuevo donde siguen denigrando a la mujer, donde uno de sus panelistas trata a las mujeres de ordinarias y cuánto más. Al parecer no saben el tiempo que vivimos y me encargaré que se den cuenta”, escribió la maniquí.

Rojas respondió a través de su Instagram, con un pantallazo del tuiteo de Chávez. “Primero qué pena que esta señorita me bloquee y después haga referencia a mi persona y segundo, yo no ando abriendo las botellas con las bubis ni con el tambembe. Es más, no ando cocinando prácticamente desnudo”, apuntó el periodista.

Agregó, mencionando el user de la modelo, que “primero vístase o si quiere no se vista, porque es cosa suya, pero no me culpe a mí de sus actos, mire que hoy es bien fácil decir ohhh Sergio me atacó. Por lo demás dije que usted era muy decente y estaba para el Cirque du Soleil. Si eso es tratarla mal entonces yo soy Brad Pitt”.