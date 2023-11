Multifondos cierran octubre con pérdidas mientras administradoras registran ganancias de más de $345 mil millones

Todos los multifondos administrados por las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP) registraron pérdidas en octubre, una situación que contrata con las multimillonarias ganancias por utilidades que obtuvieron al cerrar el tercer trimestre de 2023.

Según el último boletín de rentabilidad dado a conocer por la consultora Ciedess -Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social, centro de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción-, los fondos A y B, los más riesgosos, tuvieron pérdidas e –3,7% y –3,2%, respectivamente; mientras que en los más conservadores, el E y el D, fue de -4,1% y -3,94%.

Rodrigo Gutiérrez, gerente general de Ciedess, explicó: “En el caso de los fondos de mayor riesgo, su comportamiento se explica principalmente por la variación en el instrumento de renta variable principalmente en el extranjero. Al respecto, hemos visto resultados negativos en los principales índices internacionales; si bien el dólar genera un pequeño efecto de compensación, por el lado de Chile igualmente la bolsa ha tenido un resultado negativo. Con todo lo anterior, en lo acumulado del año todos los multifondos muestran rentabilidades acumuladas negativas”.

La recomendación de expertos fue a no hacer cambios en los fondos, pues en la mayoría de los casos la rentabilidad es menor que si se hubiesen quedado en los fondos originales.

Por otra parte, las AFP obtuvieron ganancias en el tercer trimestre del año po $349 mil millones.

Reforma previsional

El Gobierno insiste en mantener los esfuerzos para sacar adelante la reforma previsional que elimina a las AFP. En esa línea, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, llamó a la oposición a tomar postura:

“Muchas veces se genera una desafección profunda con el sistema de AFP por variadas razones. Entre otras, sus escandalosas utilidades respecto a las rentabilidades de los fondos de pensiones, donde no hay una sintonía entre lo que el fondo rinde y lo que la AFP gana. Aquí estamos simplemente en un mercado especulativo donde actores privados con fines de lucro se han hecho ricos a costa de las pensiones de los chilenos. Eso queremos cambiar con el proyecto de ley que elimina a las AFP. Esperemos que esa no sea la tranca que tiene a la derecha detenida de negociar con nosotros”.