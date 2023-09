Alejandro Micco y Presupuesto 2024: “Este Ministerio de Hacienda se ha preocupado por mantener el equilibrio fiscal y ayudar a bajar la inflación”

El pasado jueves, y mediante cadena nacional, el Presidente de la República, Gabriel Boric, presentó el proyecto de Presupuesto 2024, iniciativa que será ingresada durante esta jornada en el Congreso.

Según detalló el Mandatario, el presupuesto aumenta en 3,5% el gasto público, generando la sorpresa de varios expertos, quienes habían adelantado una eventual alza en torno al 2%.

Sobre esto conversó con ADN Hoy el profesor asociado de la Facultad de Economía y Desarrollo de la Universidad de Chile y exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, quien señaló que “es un poco sorpresivo que este número haya sido más alto de lo que se venía hablando, y hay que ver bien los detalles”.

“El tema presupuestario depende mucho respecto a qué lo estamos midiendo. Hay que recordar que hubo un recorte de más de US$ 2.000 millones hace poco, entonces, esta alza, respecto al año anterior, ¿es con o sin ese recorte? Me gustaría ver más en detalle eso“, agregó.

En esa línea, el docente sostuvo que “si fuese como se dice, suena un poco más alto de lo que uno hubiese esperado para hacer una consolidación más rápida del gasto, sin ser por nada extremadamente alto, por eso sería más cauteloso”.

“Es un tema muy sensible, el aumento de la deuda y el déficit, y hay que mirarlo con mucho detalle, pero aquí entra lo que se está proyectando respecto a los ingresos tributarios para el próximo año”, declaró.

Micco también manifestó que “podemos tener que este aumento del 3,5% sea con una visión muy conservadora en los ingresos fiscales, por lo cual uno diría que se está poniendo un colchón en las proyecciones de ingreso, pero creo que a simple vista uno dice que esta cifra a simple vista parece ser más alto de lo que se pensaba”.

Respecto a los comentarios que apuntan a una excesiva alza en el gasto fiscal, el profesor de la Universidad de Chile expresó que “de estratosférico nada, yo sería prudente en este punto“, añadiendo que “no creo que esto sea la causa de una explosión de la deuda“.

En ese sentido, el exsubsecretario durante el gobierno de Michelle Bachelet expresó que “si algo ha tenido el Gobierno y este Ministerio de Hacienda ha sido la preocupación por mantener los equilibrios fiscales y ayudar a bajar la inflación“.

Consultado sobre si este presupuesto responde a los flujos de entrada o recaudación del fisco, Alejando Micco apuntó que “dependerá mucho de cuánto estemos poniendo en el lado del gasto“.

“Cuando llegó el Gobierno, tenía una proyección de gasto muy importante en muchas materias que se han ido achicando. Yo diría que los números fiscales dan para un aumento razonable del gasto”, prosiguió.

“En el largo plazo, si queremos más gasto fiscal permanente en temas como salud o educación, se requiere una mayor carga tributaria. En el corto plazo, y dada la evolución que hemos tenido respecto al aumento del gasto, la situación que se había anunciado no se va a dar“, aseveró.

Enfoque del presupuesto

Según el Presidente Boric, el Presupuesto 2024 tendrá énfasis “en seguridad, salud, educación, vivienda, emergencias, cuidados y cultura“.

Al respecto, y sobre cómo los focos de vivienda y obras públicas podrían generar un aumento en la inversión, Alejando Micco aseguró que “la inversión pública había estado baja en los últimos años, por lo que ahora estamos llegando a niveles que teníamos en el pasado, lo cual es bueno“.

“Nuestra inversión pública estaba decayendo, y la inversión en general en el país estaba más baja”, detalló, expresando que el enfoque en vivienda llega “en buena ahora, porque la inversión privada en vivienda ha estado muy floja“.

“Uno ve los números de cómo las constructoras o proyectos privados van a la baja”, apuntó el docente.

Finalmente, Micco valoró que temas como la condonación del CAE o la deuda histórica de los profesores no estén incluidos en el presupuesto. “La condonación al CAE no tiene ninguna viabilidad“, dijo.

“Atacar esto me parece muy bueno, y no gastar dinero en otros temas. Me gustaría recalcar que en este proyecto no hay gasto para el CAE, o para la deuda histórica de los profesores, porque creo que hoy esto no obedece a las prioridades“, cerró.