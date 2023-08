Por primera vez en 20 años: Hacienda solicita a ENAP el retiro de utilidades del 2022

Julio Friedmann, gerente general de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), confirmó que el Ministerio de Hacienda solicitará el retiro de utilidades correspondientes al año 2022, marcando la primera vez en dos décadas que se lleva a cabo esta acción.

En concreto, de acuerdo a lo recogido por el Diario Financiero, desde la estatal se entregarán alrededor de 400 millones de dólares a la cartera.

“Hemos recibido un adelanto de información del Ministerio de Hacienda, que se va a formalizar en los próximos días, en términos de contribuir al esfuerzo que el ministerio públicamente ha señalado que está haciendo en materia presupuestaria. Por lo tanto, estimamos que nos serán solicitados alrededor de US$400 millones como retiro de utilidades”, explicó Friedmann al medio citado.

Sin impacto negativo

El gerente de ENAP además compartió que este acontecimiento es motivo de orgullo para la compañía, destacando que refleja la confianza en la dirección de ENAP y en sus logros. Asimismo, enfatizó que esta acción reafirma el compromiso del accionista con el plan de negocios y la reducción de la deuda, que se espera alcance aproximadamente los 3.300 millones de dólares para el año 2027.

A pesar del retiro de utilidades, Friedmann aseguró que esto no tendrá un impacto negativo en las finanzas ni en las inversiones de la compañía. Es más, precisó que, si bien habrá algunas acciones internas relacionadas con este retiro, no se verá afectado el objetivo de reducción de la deuda a largo plazo ni el plan de inversiones. También confirmó que esto no repercutirá en los resultados financieros de este año.

En tanto, esta jornada ENAP confirmó las utilidades obtenidas durante el primer semestre del 2023, superando los 341 millones dólares, cifra que si bien significa un descenso en comparación con el año anterior, fue valorada por la estatal.