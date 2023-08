Economista Juan Bravo y cifras de desempleo: “El tema no es solo recuperar el nivel de empleo, sino que la tasa de ocupación”

El miércoles pasado, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) mostró que la tasa de desocupación en el trimestre móvil de mayo-julio de 2023 llegó a 8,8%. La cifra fue un aumento de 0,9% en doce meses, además de ser un noveno aumento anual. Juan Bravo, director del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, analizó estas cifras la mañana de este jueves en ADN Hoy: En materia de recuperación del periodo prepandemia, había dos metas que alcanzar: la primera era alcanzar los niveles de empleo prendandemia. Es decir, tener el mismo número de ocupados antes de la pandemia. Ese objetivo virtualmente está alcanzado: estamos prácticamente en el mismo nivel de empleos que en el periodo prepandemia”.

“El tema no es solo recuperar el nivel de empleo —prosiguió—, sino que la tasa de ocupación, que es el porcentaje de la población en edad de trabajar que efectivamente está en un empleo. Esa tasa en el periodo prepandemia estaba en el 58,2% y hoy está solo en 55,6%. Eso quiere decir que todavía hablamos de cientos de miles de empleos para recuperar esa proporción: esto ocurre porque la población crece en el tiempo, entonces ya no basta con recuperar los empleos prepandemias, tenemos que recuperar al menos la misma proporción de personas ocupadas, que es un objetivo más difícil: hablamos cerca de 450 mil personas. Se hace muy difícil por los ritmos de creación de empleo”.

Aunque Bravo admitió que sí se está creando empleo, “pero a ritmo poco dinámico o no lo suficientemente robusto para absorber a todas las personas que se incorporan a la fuerza laboral”: por ejemplo, el empleo creció 2% anual, mientras que la fuerza de trabajo lo hizo en 3%.

Ahora bien, el alza de desempleo también “está absolutamente asociada a los tres trimestres consecutivos de caída anual de la actividad económica que ha tenido la economía chilena. Cuando empieza la contracción anual de la actividad económica, es justamente cuando la tasa de desempleo empieza a registrar alzas respecto al mismo periodo al año anterior”.

¿Lo que viene? Buenas noticias: aunque el ritmo de creación de empleo es poco dinámico y “el motor de la creación de empleos es el empleo asalariado en el sector público y no el asalariado formal en el sector privado”, resumió el académico, en los próximos meses las tasas de desempleo deberían bajar por dos razones, a su juicio:

“La primera es que la economía debería empezar a crecer nuevamente durante la segunda mitad de este año. Es clave: si volvemos a crecer, empezaríamos a producir más bienes y servicios que antes, lo que aumenta las necesidades de contratación, lo que estimula la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, que se ha visto más afectado por esta contracción de la actividad económica y por lo tanto, uno esperaría que con ello se dinamicen los ritmos de creación de empleo”.

“La segunda razón —prosiguió— tiene que ver con la estacionalidad: en invierno está la peor estacionalidad del año, donde hay sectores con baja actividad: por ejemplo, la agricultura, donde se suma el efecto de las inundaciones. Pero a medida que nos acercamos a la época estival, hay una serie de rubros que tienen a generar más empleos: la agricultura, el turismo, los restaurantes, el comercio, las fiestas de fin de año. Esa estacionalidad positividad también debería influir a tener mejores cifras de empleo hacia el final de año”.

Con todo, Juan Bravo precisó que el sector construcción es el más golpeado: 63 mil empleos han sido destruidos. Por otro lado, el sector comercio creció. Y si bien la implementación de las 40 horas debería tener un efecto en los salarios y no en los empleos, el director del Observatorio advirtió: “Podría haber un ajuste de empleo: son los trabajadores de salario mínimo. Como ese es su límite, no hay posibilidad de hacer un ajuste a la baja. En ese escenario particular, que son cerca del 17% de los trabajadores que ganan el salario mínimo, ahí sí podría haber un impacto negativo al empleo”.