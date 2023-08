Gastos imprevistos y menor recaudación de fondos fiscales. Esos fueron los motivos argüidos por el Gobierno para anunciar la redistribución de US$2 mil millones para este 2023.

Los gastos imprevistos, por ejemplo, fueron los incendios forestales en el verano pasado, las inundaciones al fin del otoño y comienzo del invierno, y la crisis sanitaria a raíz de los virus respiratorios. Ello implicó también hacer ajustes y cambios en ciertos ministerios, sumado a una menor recaudación: los ingresos han estado por el orden de US$2.600 millones debajo de lo proyectado.

“Hemos tenido pérdida de ingresos o menores ingresos de los presupuestados en la versión renta y, en parte, en la tributación minera. Hemos tenido gastos mayores a los presupuestados en la versión renta y también, ligado a la respuesta a las emergencias que hemos tenido (…) Para asegurarnos de que cubrimos esas necesidades sin dejar de cumplir con las obligaciones, con los compromisos fiscales, es necesario ir ajustando”, explicó el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Si bien no es la primera vez que se hace una redistribución, expertos llaman a poner el foco en materias perjudicadas. El exdirector de Presupuesto del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, Matías Acevedo, explicó:

“Esto no es una redistribución de gasto, esto es un recorte de gasto. Y la razón es que hasta el argumento dado del Gobierno a mí no me convence. Primero, porque los gastos por incendio, a pesar de que uno no sabe cuántos van a de magnitud, siempre se provisionan en el tesoro público. Lo segundo es que, desde un punto de vista de la inundación, efectivamente, es un gasto que no estaba provisionado, porque fue un evento un poco inesperado, pero también me llama mucho la atención el orden de magnitud del gasto. No veo dónde están los US$2 mil millones que puedan justificar esta redistribución”.

Según cifras del Banco Central, la economía se contrajo 1,1% en el segundo trimestre en comparación al mismo periodo de tiempo de 2022, completando así tres trimestres seguidos de retrocesos.